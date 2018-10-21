Трамп намерен разорвать ракетный договор с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения.

Такое заявление политик сделал во время встречи со своими сторонниками в штате Невада, передает Bloomberg.

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"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения. Мы собираемся его разорвать", – пояснил свою позицию глава Белого дома.

Заметим, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности .

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой тамошнего МИД Сергеем Лавровым.