Поставили на "лічильник": Кремль має кілька днів, аби знищити свої ракети

Вашингтон дав Москві до вихідних, аби врятувати Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Якщо Росія не знищить усе заборонене угодою озброєння, то США призупинять свою участь в угоді.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело у Білому домі.

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24 канал писав, що термін американського ультиматуму щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності збігає вже 2 лютого. Росія так і не зробила жодних кроків, аби припинити діяльність, яка порушує вимоги документу.

У Трампа затягувати із рішенням більше не збираються. Там дали Росії час "до вихідних" на знищення ракет 9М729, а також пускових установок і обладнання, пов’язаного з ними.

Видання зазначає, що у НАТО ж чиновники вже кілька місяців готуються до краху ядерного договору. При цьому джерело повідомило виданню, що США збираються одночасно оголосити про план щодо своєї повної відмови від домовленостей. Цей процес триватиме півроку.

Чому ракети 9М729 порушують договір?Це крилата ракета великої дальності з крилами, складеними в фюзеляж у транспортному положенні. За оцінкою американських джерел, дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів. У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору, а також додають, що Москва ввела SSC-8 на озброєння у 2017 році.

Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності та що він передбачає?Це американо-російська угода підписана Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.