19:26
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Поставили на "лічильник": Кремль має кілька днів, аби знищити свої ракети

      1632 Читать новость на русском
      У Вашингтоні дали США кілька днів на знищення ракет, – ЗМІ
      У Вашингтоні дали США кілька днів на знищення ракет, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон дав Москві до вихідних, аби врятувати Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Якщо Росія не знищить усе заборонене угодою озброєння, то США призупинять свою участь в угоді.

      Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело у Білому домі.

      Читайте також: У Росії погрожують США "зоряними війнами" у відповідь на нову стратегію протиракетної оборони

      24 канал писав, що термін американського ультиматуму щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності збігає вже 2 лютого. Росія так і не зробила жодних кроків, аби припинити діяльність, яка порушує вимоги документу.

      У Трампа затягувати із рішенням більше не збираються. Там дали Росії час "до вихідних" на знищення ракет 9М729, а також пускових установок і обладнання, пов’язаного з ними.

      Видання зазначає, що у НАТО ж чиновники вже кілька місяців готуються до краху ядерного договору. При цьому джерело повідомило виданню, що США збираються одночасно оголосити про план щодо своєї повної відмови від домовленостей. Цей процес триватиме півроку.

      Чому ракети 9М729 порушують договір?Це крилата ракета великої дальності з крилами, складеними в фюзеляж у транспортному положенні. За оцінкою американських джерел, дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів. У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору, а також додають, що Москва ввела SSC-8 на озброєння у 2017 році.

      Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності та що він передбачає?Це американо-російська угода підписана Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      ВИХІД США ІЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ: як розвиваються події

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Ядерна безпека Зброя Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8325
      Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      сьогодні , 19:01 Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      Світлана Попова 851
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сьогодні , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 357
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 18:01 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 334
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сьогодні , 17:32 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 508
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук