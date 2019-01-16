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      США заявили про намір почати вихід з ракетного договору в лютому

      42 Читать новость на русском
      Андреа Томпсон
      Андреа Томпсон / Фото з відкритих джерел

      Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявив, що США мають намір 2 лютого розпочати вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

      Про це повыдомило видання The New York Times.

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      Зазначається, що вихід США з договору може зайняти пів року.

      Вчора ми не змогли вийти на новий рівень переговорів з Росією,
      – сказала Томпсон.

      Напередодні Держдепартамент назвав такими, що розчаровують підсумки переговорів з Росією по ДРСМД.

      "Зустріч була такою, що розчаровує і очевидно, що Росія продовжить суттєво порушувати договір", – сказала Томпсон.

      У жовтні 2018 року президент США Дональд Трамп заявив про намір країни вийти з ДРСМД, тому що, за його словами, Росія порушувала договір "протягом багатьох років". Москва звинувачення в порушенні договору відкинула.

      Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль має останній шанс, аби повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.

      Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

      4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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