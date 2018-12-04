Сенатори-демократи назвали вихід США із ракетного договору подарунком Москві

Сенатори-демократи вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до президента Дональда Трампа, у якому закликають врахувати негативні наслідки виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Лист підписали члени сенатських комітетів з міжнародних відносин, збройних сил і розвідки.

"З розумінням того, як складно змусити Росію виправити порушення Договору про ліквідацію РСМД, все ж раптове рішення адміністрації про вихід в односторонньому порядку є політичним і геостратегічним подарунком Росії", – пишуть сенатори.

"Ми наполегливо закликаємо вас і вашу адміністрацію взаємодіяти з Конгресом в оцінці наслідків цього кроку для стратегічної стабільності і наших відносин з європейськими та азіатськими союзниками", – звертаються сенатори до Трампа. Вихід із ДРСМД, за словами сенаторів, "не служить інтересам безпеки США або інтересів наших союзників та партнерів".

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в жовтні оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.