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      Сенатори-демократи назвали вихід США із ракетного договору подарунком Москві

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      Трамп оголосив про вихід з ДРСМД у жовтні
      Трамп оголосив про вихід з ДРСМД у жовтні / REUTERS

      Сенатори-демократи вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

      Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до президента Дональда Трампа, у якому закликають врахувати негативні наслідки виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Лист підписали члени сенатських комітетів з міжнародних відносин, збройних сил і розвідки.

      "З розумінням того, як складно змусити Росію виправити порушення Договору про ліквідацію РСМД, все ж раптове рішення адміністрації про вихід в односторонньому порядку є політичним і геостратегічним подарунком Росії", – пишуть сенатори.

      "Ми наполегливо закликаємо вас і вашу адміністрацію взаємодіяти з Конгресом в оцінці наслідків цього кроку для стратегічної стабільності і наших відносин з європейськими та азіатськими союзниками", – звертаються сенатори до Трампа. Вихід із ДРСМД, за словами сенаторів, "не служить інтересам безпеки США або інтересів наших союзників та партнерів".

      Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в жовтні оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. 

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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