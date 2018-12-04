Сенаторы-демократы назвали выход США из ракетного договора подарком Москве

Сенаторы-демократы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к президенту Дональду Трампу, в котором призывают учесть негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Письмо подписали члены сенатских комитетов по международным отношениям, вооруженных сил и разведки.

"С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение Договора о ликвидации РСМД, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", – пишут сенаторы.

"Мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с Конгрессом в оценке последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", – обращаются сенаторы к Трампу. Выход из ДРСМД, по словам сенаторов, "не служит интересам безопасности США или интересам наших союзников и партнеров".

Напомним, Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?​

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.