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      Разрыв ракетного договора: лидеры США и Франции встретятся с Путиным

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      Владимир Путин и Эммануэль Макрон
      Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

      Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

      Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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      Известно, что 11 ноября лидеры двух стран приедут в Париж, когда там будут отмечать столетие окончания Первой Мировой войны. Трамп и Путин могут провести там переговоры, главной темой которых станет ДРСМД.

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп Новости Франции Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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