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      Путин хочет встретиться с Трампом, потому что боится гонки вооружений, – эксперт

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      Трамп и Путин снова встретятся в Париже
      Трамп и Путин снова встретятся в Париже / Фото из открытых источников

      Встреча Трампа и Путина в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны – этап к подготовке серьезных двусторонних переговоров. В переговорах заинтересованы обе стороны, но Путин больше.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Василий Мокан.

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      По его словам, в Париже состоится встреча на полях, во время которой Трамп и Путин не будут принимать стратегические договоренности. Это подготовка к более важным переговорам, которые состоятся в конце этого или в начале 2019 года. В Париже будет обмен более свежими предложениями.

      Во встрече с Трампом больше заинтересован Путин, который ее инициировал. РФ осознает, что угроза США выйти из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения со стороны Москвы повлечет гонку вооружений. Россия неконкурентоспособна в экономическом и технологическом плане по гонке вооружений. Кремлю придется бросать еще больше ресурсов на вооружение, которых в России нет,
      – отмечает Мокан.

      По словам политолога, Трампу нет смысла игнорировать предложение Путина. Президент США заинтересован договориться с РФ по Сирии, КНДР, Ирану, отношениям с ЕС – газопроводу "Северный поток-2" и продаже США Германии сжиженного газа. Хотя прямой заинтересованности говорить с Путиным в Трампа нет. Но, чтобы его не обвинили в деструктиве и углублении кризиса с Россией, нет смысла отказываться.

      "Инициативы Путина встретиться с Трампом означают, что РФ будет предлагать какие-то другие подходы по ряду резонансных вопросов. Но Украина не будет в центре внимания. Хотя вопрос провокаций РФ в Азовском море будет обсуждаться, как и Донбасс и миссия миротворцев", – подчеркнул Василий Мокан.

      Напомним, Президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Предварительно встреча запланирована на 11 ноября. Такой договоренности во время совместной встречи достигли советник Трампа Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Война в Сирии
      Источник: 24 канал
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