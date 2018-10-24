Путін хоче зустрітися з Трампом, бо боїться гонки озброєнь, – експерт

Зустріч Трампа і Путіна в Парижі на заходах у зв'язку зі сторіччям закінчення Першої світової війни – етап до підготовки серйозних двосторонніх перемовин. В переговорах зацікавлені обидві сторони, але Путін більше.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: "Надзвичайно небезпечно": у Росії налякались заяви Трампа про нарощення ядерного потенціалу

За його словами, в Парижі відбудеться зустріч на полях, під час якої Трамп і Путін не ухвалюватимуть стратегічні домовленості. Це підготовка до важливіших переговорів, які відбудуться наприкінці цього чи на початку 2019 року. В Парижі буде обмін більш свіжими пропозиціями.

В зустрічі з Трампом більше зацікавлений Путін, який її ініціював. РФ усвідомлює, що погроза США вийти з Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності через порушення з боку Москви спричинить гонку озброєнь. Росія неконкурентоспроможна в економічному і технологічному плані щодо гонки озброєнь. Кремлю доведеться кидати ще більше ресурсів на озброєння, яких в Росії немає,

– зазначає Мокан.

За словами політолога, Трампу не має сенсу ігнорувати пропозицію Путіна. Президент США зацікавлений домовитися з РФ по Сирії, КНДР, Ірану, відносинах з ЄС – газопроводу "Північний потік-2" і продаж США Німеччині скрапленого газу. Хоча прямої зацікавленості говорити з Путіним Трамп не має. Але, щоб його не звинуватили в деструктиві і поглибленні кризи з Росією, немає сенсу відмовлятися.

"Ініціативи Путіна зустрітися з Трампом означають, що РФ пропонуватиме якісь інші підходи з низки резонансних питань. Але Україна не буде в центрі уваги. Хоча питання провокацій РФ в Азовському морі обговорюватимуться, як і Донбас і місія миротворців", – наголосив Василь Мокан.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін в ході своєї майбутньої поїздки в Париж зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Попередньо зустріч запланована на 11 листопада. Такої домовленості під час спільної зустрічі досягнули радник Трампа Джон Болтон та президент РФ Володимир Путін.