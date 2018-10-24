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      "Надзвичайно небезпечно": у Росії налякались заяви Трампа про нарощення ядерного потенціалу

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      У Росії прокоментували намір Трампа нарощувати ядерний потенціал
      У Росії прокоментували намір Трампа нарощувати ядерний потенціал / Фото з відкритих джерел

      Москва вважає надзвичайно небезпечними заяви президента США Дональда Трампа про намір нарощувати ядерний потенціал. У словах американського лідера Кремль побачив декларування намірів вступити в гонку озброєнь.

      Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс"

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      24 канал писав, що президент США Дональд Трамп заявив про плани США нарощувати ядерний потенціал, "поки дехто не схаменеться". За його словами, мета цього – посилити тиск на Росію і Китай.

      У Кремлі нагадали, що найперше думають про "свої національні" інтереси. Натомість такі заяви Трампа вважають загрозливими.

      Це зробить світ більш небезпечним. Ви знаєте, на різних рівнях ми про це говорили: і президент говорив, і на інших рівнях, що ми, безумовно, на тлі подібних заяв, звичайно, в першу чергу думаємо про наші національних інтересах і про питання національної безпеки Росії,
      – заявив Пєсков.

      Окрім того, заяву американського лідера про можливе нарощення Вашингтоном ядерного потенціалу Пєсков назвав відвертим наміром вступити "у гонку озброєнь".

      "Це надзвичайно небезпечне намір, тобто це фактично декларування намірів вступити в гонку озброєнь, нарощування відповідних потенціалів озброєнь", – додав він.

      Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що держави НАТО не збільшуватимуть у Європі ядерного потенціалу у відповідь на нові ракетні розробки Росії. Однак в організації розуміють, що Вашингтон планує вийти із Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності через порушення з боку Кремля.

      Теги: Дональд Трамп Новини США Новини політики Новини Росії Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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