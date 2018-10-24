"Росія не приховує порушень": у НАТО розповіли про подальшу долю ядерного арсеналу в Європі

Вашингтон планує вийти із Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності через порушення з боку Кремля. Проте держави НАТО не збільшуватимуть у Європі ядерного потенціалу у відповідь на нові ракетні розробки Росії.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг, пише "Радіо Свобода".

Читайте також: Нова зустріч Трампа з Путіним відбудеться в Парижі: відомо коли

Він наголошує, що Москва не намагається приховувати порушення ракетних домовленостей.

Наші оцінки такі: Росія порушує договір, що вона сама підтвердила, заявивши, що розробляє нові наземні ракети 9M729. Але я не бачу підстав стверджувати, що у відповідь на це країни-союзниці розміщуватимуть більше ядерної зброї в Європі,

– заявив керівник НАТО.

Альянс повинен щонайшвидше оцінити загрози, які ці російські наземні ракети становлять для безпеки Північноатлантичного альянсу.

"Нині НАТО проводить ці аналізи. Всі країни-члени вважають, що Договір про ракети середньої та меншої дальності був дуже важливим, але ефективного договору не може бути, якщо його дотримується тільки одна сторона", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп.



У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту. Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.