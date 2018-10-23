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      Нова зустріч Трампа з Путіним відбудеться в Парижі: відомо коли

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      Трамп і Путін зустрінуться в Парижі 11 листопада
      Трамп і Путін зустрінуться в Парижі 11 листопада / фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін в ході своєї майбутньої поїздки в Париж зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Попередньо зустріч запланована на 11 листопада.

      Про це з посиланням на помічника російського президента Юрія Ушакова повідомляє ТАСС.

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      В ході консультацій Джона Болтона з представниками російської зовнішньополітичної і військово-політичної команди було досягнуто попередньої домовленості про можливість проведення контакту двох президентів в Парижі на заходах у зв'язку зі сторіччям закінчення Першої світової війни, і цю домовленість наш президент підтвердив в ході своєї розмови з Болтоном,
      – повідомив помічник Путіна.

      За його словами, в Парижі очільник Білого дому Трамп та президент РФ Путін проведуть двосторонню зустріч. Попередньо вона запланована на 11 листопада.

      Ушаков сказав, що тривалість зустрічі залежить від самих президентів.

      "Це буде нормальна двостороння зустріч. До неї обидві сторони будуть серйозно готуватися", – зазначив він. 

      Також Ушаков анонсував, що хоч делегації обох сторін будуть невеликими, ключові представники там будуть.

      Нагадаємо, 23 жовтня радник Дональда Трампа, Джон Болтон, зустрівся у Москві із президентом РФ Володимиром Путіним. До цього Болтон уже встиг у Москві зустрітися із секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, а потім провів закриті перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Всі ці зустрічі відбуваються на тлі заяви США про ймовірний вихід із епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією.

      Теги: Володимир Путін Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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