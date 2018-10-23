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      Новая встреча Трампа с Путиным состоится в Париже: известно когда

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      Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября
      Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Предварительно встреча запланирована на 11 ноября.

      Об этом со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова сообщает ТАСС.

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      В ходе консультаций Джона Болтона с представителями российской внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и наш президент эту договоренность подтвердил в ходе своего разговора с Болтоном,
      – сообщил помощник Путина.

      По его словам, в Париже глава Белого дома Трамп и президент РФ Путин проведут двустороннюю встречу. Предварительно она запланирована на 11 ноября.

      Ушаков сказал, что продолжительность встречи зависит от самих президентов.

      "Это будет нормальная двусторонняя встреча. К ней обе стороны будут серьезно готовиться", – отметил он.

      Также Ушаков анонсировал, что хоть делегации обеих сторон будут небольшими, ключевые представители там будут.

      Напомним, 23 октября советник Дональда Трампа, Джон Болтон, встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого Болтон уже успел в Москве встретиться с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а затем провел закрытые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Все эти встречи происходят на фоне заявления США о вероятном выходе из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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