Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ поговорили о разоружении

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у понеділок, 22 жовтня, зустрівся з секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим у Москві.

Об этом сообщило издание DW.

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Отмечается, что переговоры длились около пяти часов. Политики обсудили договоры и конвенции о вооружении, в частности, перспективы продолжения Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 еще на пять лет.

Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия в этом разговоре "подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий".

Болтон и Патрушев также говорили о ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

Впоследствии советник Трампа провел закрытую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Представителей прессы к ней не допустили.

Джон Болтон также запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 23 октября.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможен выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.