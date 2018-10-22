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      Спикер Путина заявил, как отреагирует РФ на выход США из ракетного соглашения

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      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

      Спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможный выход США из договора 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия может сделать мир более опасным.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      Также Песков добавил, что это заставит Москву принять меры по восстановлению баланса сил. Он подчеркнул, что российская сторона хочет услышать разъяснения планов США от Джона Болтона, советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, который приехал в Москву.

      Это вопрос стратегической безопасности. И я еще раз повторяю: такой шаг сделал бы мир более опасным, однако пока Вашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамках процедуры, предусмотренной самим договором,
      – подчеркнул спикер Владимира Путина.

      Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

      К слову, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

      Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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