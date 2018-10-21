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      США намерены выйти из ядерного соглашения: в Москве пригрозили Вашингтону "военными мерами"

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      Кремль пригрозил Вашингтону "серьезными последствиями" в случае выхода из ядерного соглашения
      Кремль пригрозил Вашингтону "серьезными последствиями" в случае выхода из ядерного соглашения / Фото из открытых источников

      Власти России будут вынуждены принять меры "военно-технического характера", если США действительно решат выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

      Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет издание "РИА Новости".

      Читайте также: Трамп разорвет ракетный договор с Россией: появилась реакция Кремля

      Российский политик считает, что американские дипломаты "действуют неуклюже и грубо", делая такие заявления.

      Если американцы будут и дальше действовать неуклюже и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из сделок, с разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся от СВПД относительно Ирана до Всемирного почтового союза, тогда нам ничего не останется, кроме как принимать соответствующие меры, в том числе военно-технического характера,
      – сказал он.

      При этом заместитель Лаврова отметил, что российским политикам "не хотелось бы до этого доводить". Рябков также отметил, что реакция Кремля требует изучения конкретных планов Вашингтона.

      Так, Москва надеется, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибывает в Москву 21 октября, объяснит планы Вашингтона относительно договора.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Оружие Новости России Новости США Новости политики Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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