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      Трамп разорвет ракетный договор с Россией: появилась реакция Кремля

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      В Кремле отреагировали на заявление Трампа о расторжении ракетного договора
      В Кремле отреагировали на заявление Трампа о расторжении ракетного договора / Фото из открытых источников

      В МИД России заявили, что США пытаются создать "однополярный мир". Российские политики считают, что отмену Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в администрации Трампа планировали давно.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      24 канал писал, что президент США Дональд Трамп планирует расторгнуть с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Американский лидер считает, что именно Россия нарушила условия этого соглашения.

      Вместе с тем в Кремле заявляют, что США шли к "уничтожению" договоренностей шаг за шагом.

      Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 24 канал). К этому шагу Вашингтон шел много лет, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу,
      – сообщил источник изданию.

      Представители российского МИД убеждены, что такое решение объясняется "стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира".

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой тамошнего МИД Сергеем Лавровым.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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