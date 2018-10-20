"Явно переоцениваете свои возможности": в Кремле выдвинули жесткие обвинения Вашингтону

В Кремле инкриминируют США фальсификации поводов с целью введения санкций против Москвы. Министерство иностранных дел России назвало все обвинения со стороны Вашингтона "бессмысленными", а уголовные дела – "заказными".

Об этом сообщается на сайте МИД России.

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Так в ведомстве отреагировали на новые обвинения со стороны США. Ранее 24 канал писал, что министерство юстиции США подозревает 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Власти США считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США, в том числе на работу активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменов и продвижение новостей в социальных сетях.

Зато в МИД России заявили, что США ведут "позорную клеветническую кампанию" против РФ, якобы продиктованную стремлением некоторых американских политиков получить "преимущества в межпартийных распрях".

Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с бессмысленными обвинениями и смехотворной "доказательной базой". Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют повод, чтобы лишний раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции,

– говорится в сообщении.

Российские дипломаты также отметили, что США "явно переоценивают" собственные возможности.

Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.