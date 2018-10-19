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      Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы 2018 года

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      Минюст США
      Минюст США / yvu.com.ua

      Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

      Об этом сообщает The Washington Post.

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      Власти США считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США, в том числе на работу активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменов и продвижение новостей в социальных сетях. Связанные с проектом аккаунты писали в соцсетях комментарии на темы иммиграции, контроля над оружием, ЛГБТ, расовых отношений, полицейского насилия и так далее.

      В ведомстве отметили, что Хусяйнова занимала должность главного бухгалтера в проекте "Лахта", который финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями – Concord Management и Concord Catering.

      Бюджет кампании с января 2016 года по июнь 2018 года составил 35 миллионов долларов, однако только часть средств пошла на деятельность в США. При этом с января по июнь 2018 года на проект "Лахта" было выделено 10 миллионов долларов, утверждает Минюст.

      "Цель этого предполагаемого заговора, который продолжается до сих пор, заключается в том, чтобы посеять раздор в политической системе США и подорвать веру в нашу демократию", – говорится в заявлении Минюста США.

      Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом "российского расследования", выразил готовность взять показания президента страны Дональда Трампа в письменной форме в связи с проведенным расследованием.

      С чего началось "русское расследование"?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стали досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа. Двое соратников президента США Дональда Трампа – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что врали агентам ФБР в ходе расследования.

      Теги: Новости политики Новости России Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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