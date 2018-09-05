Мюллер готов принять письменные показания Трампа в деле о "российском расследовании"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом "российского расследования", подтвердил свое намерение принять показания президента страны Дональда Трампа в письменной форме в связи с проведенным расследованием.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что адвокаты, которые представляют интересы президента США Дональда Трампа, получили от спецпрокурора письмо с соответствующим предложением. При этом Мюллер решил не требовать от Трампа показаний по поводу создания препятствий при расследовании дела относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Напомним, что группа юристов президента США Дональда Трампа составляет "контрдоклад" с целью лишить законного статуса расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.