10:32
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мюллер готов принять письменные показания Трампа в деле о "российском расследовании"

32 Читати новину українською
Дональд Трамп, Роберт Мюллер
Дональд Трамп, Роберт Мюллер / dt.ua

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом "российского расследования", подтвердил свое намерение принять показания президента страны Дональда Трампа в письменной форме в связи с проведенным расследованием.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Читайте также: Для Трампа наступили исторические времена?

Отмечается, что адвокаты, которые представляют интересы президента США Дональда Трампа, получили от спецпрокурора письмо с соответствующим предложением. При этом Мюллер решил не требовать от Трампа показаний по поводу создания препятствий при расследовании дела относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Напомним, что группа юристов президента США Дональда Трампа составляет "контрдоклад" с целью лишить законного статуса расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.

Теги: Новости России Новости политики Расследования Выборы в США Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
сегодня, 09:59 100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
Марина Молька
Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
сегодня, 09:01 Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
Інна Жолобович
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1181
Для Трампа настали історичні часи?
сегодня, 08:42 Для Трампа настали історичні часи?
Ігор Лапін
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук