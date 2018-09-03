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Адвокаты Трампа собираются оспорить законность "российского расследования" в США

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Адвокат Трампа Руди Джулиани готовит "контрдоклад" относительно "российского расследования"
Адвокат Трампа Руди Джулиани готовит "контрдоклад" относительно "российского расследования" / Politico

Группа юристов президента США Дональда Трампа составляет "контрдоклад" с целью лишить законного статуса расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Daily Beast.

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Как рассказал личный поверенный адвокат Трампа Руди Джулиани, в одной из частей его доклада будет рассмотрено, "было или не было законным именно инициирование расследования". По словам юриста президента США, доклад будет состоять из двух разделов. Задача одного раздела – усомниться в законности расследования Мюллера, ссылаясь на "возможные конфликты" интересов в федеральных правоохранительных органах.

Второй раздел будет содержать ответы на более существенные утверждения о заговоре избирательного штаба Трампа с агентами российского правительства с целью влияния на выборы 2016 года, а также на обвинения в препятствовании правосудию, возникших помимо всего прочего, в связи с тем, что глава белого дома в мае 2017 года скоропостижно освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми, говорится в статье.

Мне кажется, что это – абсурдный пиар. (...) Рискну предположить, что они (команда Трампа – "24") не обнаружат никакого препятствования правосудию (со стороны спецпрокурора Мюллера – "24"), никакого заговора,
– прокомментировал подготовку контрдоклада Гленн Киршнер, работник Федеральной прокуратуры США в отставке.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванный источник, осведомленный о процессе работы помощников Джулиани, "контрдоклад" относительно "российского расследования" будет готов в ближайшие 2-3 недели.

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С чего началось "российское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Расследования Выборы в США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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