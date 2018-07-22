Трамп выдвинул резкие обвинения ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежки Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Так Трамп отреагировал на публикацию рассекреченных документов, согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.



Он назвал действия ФБР "незаконным мошенничеством". Трамп считает, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований, спрашивая у суда санкцию на прослушивание разговоров Пейджа, ввели суд в заблуждение.



Напомним, 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Впоследствии, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.