Совместная пресс-конференция Трампа и Путина: детали переговоров

В понедельник, 16 июля, состоялась пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимир Путин и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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Президенты выступали в достаточно небольшом помещении. Как сообщили, учитывая соображения безопасности, лишь узкий круг журналистов был отобран для участия в этой пресс-конференции.

Лидер США и Президент России заявили, что они добились успешного саммита и их работа была очень плодотворной. Стоит заметить, что когда речь шла о каких-то конкретных достижениях, в частности россияне хотели выяснить, были ли договоренности по военному сотрудничеству и координации боевых действий в Сирии, то ни об одном таком достижении от глав государств не прозвучало.

Трамп во время своего разговора не произнес ни разу слова "Украина" и "Крым". Это же самое сделал и Путин, лишь намекнул, что Россия хотела бы, чтобы США оказывали давление на Украину для выполнения Минских договоренностей.

В самом конце, когда речь шла о признании американцами аннексии Крыма Россией, Путин признал, что такого не произошло, а также добавил, что Президент Трамп придерживается противоположного мнения, считая, аннексию Россией Крыма незаконной.

Напомним, 16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.