Спільна прес-конференція Трампа і Путіна: деталі переговорів

У понеділок, 16 липня, відбулася прес-конференція Президента Російської Федерації Володимир Путін та лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

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Президенти виступали у досить невеликому приміщені. Як повідомили, з огляду на міркування безпеки, лише вузьке коло журналістів було відібране для участі у цій прес-конференції.

Лідер США та Президент Росії заявили, що вони домоглися успішного саміту та їхня робота була дуже плідною. Варто зауважити, що коли йшлося про якісь конкретні досягнення, зокрема росіяни хотіли з'ясувати чи були домовленості щодо військової співпраці та координації бойових дій у Сирії, то про жодне таке досягнення від глав держав не пролунало.

Трамп під час своєї розмови не вимовив жодного разу слова Україна nf Крим. Це ж саме зробив і Путін, лише натякнув, що Росія хотіла б, аби США тиснули на Україну для виконання Мінських домовленостей.

У самому кінці йшлося про визнання американцями анексії Криму Росією, то Путін визнав, що такого не відбулося, а також додав, що Президент Трамп дотримується протилежної думки, вважаючи, анексію Росією Криму незаконною.

Нагадаємо, 16 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту.