Трамп зробив першу заяву після зустрічі з Путіним тет-а-тет

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту.

Таку заяву Трамп зробив на початку розширеного засідання саміту лідерів Росії і США, яке почалося після зустрічі тет-а-тет між президентами, передає "Інтерфакс".

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Я думаю, це хороший старт. Це дуже-дуже гарний початок для всіх,

– сказав Трамп.

Зазначається, що американський та російський лідери завершили двосторонню зустріч, під час якої присутніми були тільки перекладачі. Розмова президентів тривала понад дві години, замість запланованих 90 хвилин.

Далі Трамп і Путін продовжать російсько-американські переговори в розширеному складі, а саме за участю делегацій США і Росії. Зокрема, до Трампа приєднаються державний секретар США Майк Помпео, посол США в Росії Джон Гантсман на інші посадовці.

Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом 16 липня сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та "Північного потоку-2", натомість питання щодо анексії Криму підніматися не будуть.