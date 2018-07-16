Зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі: президенти США та Росії поділилися очікуваннями

У столиці Фінляндії Гельсінкі стартував американо-російський саміт в рамках якого мають зустрітися й президенти країн Дональд Трамп і Володимир Путін. Перед заходом президенти США та Росії провели спільну прес-конференцію, де розповіли, якого результату перемовин очікують.

Так, Путін перед початком зустрічі з Трампом заявив, що настав час докладно обговорити двосторонні взаємини, а також різні "больові точки".

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"У нас тривають постійні контакти. Ми і телефоном говорили, і зустрічалися кілька разів на майданчиках різних міжнародних заходів. Ну і, звичайно, настав час поговорити докладно щодо наших двосторонніх відносин і щодо різних "больових точок" у світі. Їх досить багато для того, щоб звернути на це увагу ", – наголосив господар Кремля.

Трамп зі свого боку привітав Росію з прекрасним Чемпіонатом світу з футболу та висловив захоплення виступом її команди на турнірі.

Крім того, американський президент підкреслив, що Росія та Сполучені Штати мають величезну можливість для того, щоб налагодити взаємини, однак цей процес може тривати кілька років. За його словами, увесь світ є зацікавленим, аби були хороші взаємини між країнами.

"Ми будемо говорити про наші ядерні потенціали. Ми – дві країни, які володіють понад 90% всіх ядерних арсеналів. І це не дуже добре. І ми повинні робити все для того, щоб поліпшити наше становище щодо цього питання", – зауважив політик.

Також Трамп додав, що у них з Путіним є величезна кількість тем, які слід обговорити.

"Дуже цікаві теми, починаючи з таких, як торгівля, військові питання, а також питання, пов'язані з Китаєм", – зазначив американський гарант.

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До слова, за інформацією видання Bloomberg, президент США пообіцяв прем’єрці Британії Терезі Мей обговорити з Путіним питання отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Завершилася попередня зустріч Путіна та Трампа традиційними фотографуванням і рукостисканням.

Спільна прес-конференція Трампа та Путіна перед початком саміту США та Росії: відео

Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та "Північного потоку-2", натомість Криму торкатися не будуть.