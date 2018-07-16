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Трамп може розбовкати Путіну секретну інформацію, – The Times

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Трамп може розповісти Путіну інформацію, яка що може поставити під удар західну розвідку
Трамп може розповісти Путіну інформацію, яка що може поставити під удар західну розвідку / Time

Запланована 90-хвилинна зустріч у Гельсінкі, під час якої Дональд Трамп і Володимир Путін залишаться наодинці, викликає побоювання у найближчих союзників Америки.

Існують побоювання, що без свого держсекретаря або радника з національної безпеки глава Білого дому, аби встановити партнерські відносини з російським лідером, здатний ненавмисно розкрити інформацію, що може поставити під удар західну розвідку, пише The Times.

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Під час саміту із президентом РФ Трамп пообіцяв згадати про те, що Росія втручалася в американські вибори у 2016 році. Але, якщо Путін буде заперечувати втручання, як він це робив раніше, існують побоювання, що лідер Сполучених Штатів може видати дані розвідки, якими з ним поділилися, щоб змусити главу Кремля зізнатися (у спробах вплинути на результат президентських виборів в Америці – "24"), 
– пояснює видання.

Британський уряд сподівається, що Трамп також підніме питання про причетність РФ до отруєння Скрипалів "Новачком". Переконання Великобританії в тому, що Москва винна в цьому, частково ґрунтується на секретних даних, які, можливо, були передані в США, але не оприлюднювалися, йдеться у статті.

Нагадаємо, переговори двох президентів у форматі "тет-а-тет" заплановані на 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі, а о 16:50 Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію.

Напередодні російсько-американського саміту столицю Фінляндії Гельсінкі охопила хвиля протестів

Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини політики Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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