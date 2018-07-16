Трамп может разболтать Путину секретную информацию, – The Times

Запланированная 90-минутная встреча в Хельсинки, во время которой Дональд Трамп и Владимир Путин останутся наедине, вызывает опасения у ближайших союзников Америки.

Существуют опасения, что без своего госсекретаря или советника по национальной безопасности глава Белого дома, чтобы установить партнерские отношения с российским лидером, способен нечаянно раскрыть информацию, которая может поставить под удар западную разведку, пишет The Times.

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Во время саммита с президентом РФ Трамп пообещал вспомнить о том, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Но, если Путин будет отрицать вмешательства, как он это делал раньше, существуют опасения, что лидер Соединенных Штатов может выдать данные разведки, которыми с ним поделились, чтобы заставить главу Кремля признаться (в попытках повлиять на исход президентских выборов в Америке – "24" )

– поясняет издание.

Британское правительство надеется, что Трамп также поднимет вопрос о причастности РФ к отравлению Скрипаля "Новичком". Убеждение Великобритании в том, что Москва виновата в этом, частично основывается на секретных данных, которые, возможно, были переданы США, но не оглашались, говорится в статье.

Напомним, переговоры двух президентов в формате "тет-а-тет" запланированы на 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки, а в 16:50 Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию.



Накануне российско-американского саммита столицу Финляндии Хельсинки охватила волна протестов.