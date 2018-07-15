Волна протестов в Хельсинки: 16 июля там встретятся Трамп и Путин

В разных местах столицы Финляндии, Хельсинки, состоялось более 10 акций протеста, причиной которых стала запланированная 16 июля встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Наиболее масштабная среди акций, по мнению организаторов, соберет до 15 тысяч участников.

Об этом сообщил Finland today.

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Местная полиция предоставила информацию об официальной статистике. Полицейские насчитали 1500 демонстрантов.

Организаторы акций протеста призывают граждан принять участие в митингах, чтобы привлечь международное внимание к вопросу защиты прав человека, демократии и мира. Поэтому в Хельсинки едут и жители других городов и стран, бронируя гостиницы и хостелы.

"Сделайте права человека снова важными!" – такими плакатами встретят Трампа и Путина

Правозащитная организация "Амнистия" также активно протестовала против саммита президентов. Протестующие монтируют на улицах Хельсинки плакаты с надписями: "Сделайте права человека снова важными!"