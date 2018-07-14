Встреча Путина и Трампа: известны точные время, место и регламент встречи
16 июля в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Канцелярия президента Финляндии обнародовала предварительный план встречи.
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Известно, что президенты встретятся примерно в 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки.
Утром 16 июля президент Финляндии Саули Ниинисте и его жена Йенни Хаукио будут иметь прием с Дональдом Трампом и его женой Меланией. Прием с Путиным пока под вопросом.
Сами переговоры между президентами США и России состоятся в готическом зале Президентского дворца.
В расписании встречи также запланирован рабочий обед, перед которым в Президентском дворце встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео.
После переговоров Трамп и Путин должны выйти на совместную пресс-конференцию.
Отдельную встречу с президентом РФ также запланировал провести президент Финляндии.
Ранее стало известно, что из-за встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия ввела пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.