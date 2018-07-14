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Зустріч Путіна і Трампа: відомі точні час, місце і регламент зустрічі

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Зустріч Путіна і Трампа відбудеться 16 липня у Гельсінкі
Зустріч Путіна і Трампа відбудеться 16 липня у Гельсінкі / Фото із відкритих джерел

16 липня у Гельсінкі відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Канцелярія президента Фінляндії оприлюднила попередній план зустрічі.

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Відомо, що президенти зустрінуться приблизно о 13:00 у Президентському палаці у Гельсінкі.

Вранці 16 липня президент Фінляндії Саулі Нііністе і його дружина Йєнні Хаукіо матимуть прийом з Дональдом Трампом та його дружиною Меланією. Прийом з Путіним поки під питанням.

Самі переговори між президентами США та Росії відбудуться у Готичній залі Президентського палацу.

У розкладі зустрічі також запланований робочий обід, перед яким у Президентському палаці зустрінуться міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і державний секретар США Майк Помпео.

Після переговорів Трамп і Путін мають вийти на спільну прес-конференцію.

Окрему зустріч з президентом РФ також запланував провести президент Фінляндії.

Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.

Теги: Дональд Трамп Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Володимир Путін Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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