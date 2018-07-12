Зустріч Трампа і Путіна: історик пояснила, що зближує двох президентів

Дональд Трамп і Володимир Путін, які повинні зустрітися на саміті в Гельсінкі 16 липня, розкривають свій потенціал у дипломатичному світі співвідношення сил, де немає ні правил, ні норм.

Про це для Le Monde пише історик Майя Кандель, науковий співробітник Університету Париж III Нова Сорбонна (CREW).

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Саміт із Путіним необхідний Трампу, адже це його улюблене заняття у зовнішній політиці – влаштовувати реаліті-шоу, в що, по суті, перетворилося американське президентство, йдеться у статті.

Що ж стосується глави Кремля, то він може багато чого виграти від зустрічі з американським лідером, до прикладу – угоду щодо Сирії і, в ширшому сенсі, щодо Близького Сходу; сигнал про відсторонення США в питанні оборони Європи; визнання законності анексії Криму з боку Вашингтона, яке офіційно оформило б нову серію перегляду європейських кордонів, що наразі вкрай небезпечно, зауважує автор публікації.

Тому причини для занепокоєння в європейців цілком реальні, продовжує Кандель.

Ми не знаємо справжніх причин прихильності Трампа до Путіна, але це не має значення. Набагато важливішою є їхня схожість у поглядах із багатьох пунктів: обидва бачать міжнародні відносини без правил і норм та відкидають міжнародні організації, які сьогодні переживають кризу. Два президенти безперестанку критикують Євросоюз і НАТО, дві фундаментальні організації Заходу, в тому його значенні, яке існує після закінчення Другої світової війни,

– пояснює історик.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.