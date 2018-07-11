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Путін уже переміг, – експерт про майбутню зустріч глави Кремля з Трампом

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Сам факт офіційної зустрічі з Трампом уже є перемогою для Путіна
Сам факт офіційної зустрічі з Трампом уже є перемогою для Путіна / Фото з відкритих мереж

Той факт, що перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на вищому рівні взагалі відбудеться, дозволяє главі Кремля показати себе перед росіянами як незамінного для президента США у вирішенні світових криз.

Про це у статті для Time пише старший аналітик з питань Росії у міжнародній неурядовій організації Crisis Group Анна Арутюнян.

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Авторка статті називає саміт двох президентів "змаганням у театралізованій демонстрації влади, яке Путін, мабуть, уже виграв".

Московські зовнішньополітичні радники вважають, що Путін навряд чи доб'ється поступок від Трампа. У приватному листуванні вони спростовують чутки про прорив у кримському питанні, як і про те, що Трамп пообіцяв будь-яку серйозну підтримку в поверненні Росії до складу G8 чи що президенти укладуть довготермінову угоду щодо Сирії,
– йдеться в статті.

До того ж, Росія і США мають діаметрально протилежні погляди на Україну і, безумовно, на те, що Кремль щиро вважає своїм суверенним правом диктувати умови у своїй історичній сфері впливу, продовжує Арутюнян.

"Наразі мало шансів і на те, що два президенти укладуть важливу угоду щодо Сирії", – розмірковує вона.

Водночас, якихось домовленостей все ж вдасться досягти, наприклад, щодо співпраці у боротьбі з тероризмом, припускає Арутюнян. Але подібні угоди можуть бути свого роду символічними, "вони дозволяють Путіну виглядати миротворцем, не докладаючи особливих зусиль", робить висновок авторка матеріалу.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Новини США Анексія Криму Війна у Сирії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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