Експерти пояснили, що може посилити позиції Трампа на зустрічі з Путіним

На саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня, лідери повинні обговорити пріоритети та розробити чітку політику, особливо щодо російської агресії в Україні та Грузії. За відсутності такої позиції "розклад карт" у Дональда Трампа на переговорах із Володимиром Путіним може бути ослаблений.

Американо-російський саміт, якщо він буде відповідним чином підготовлений і проведений, може послужити основою для покращення напружених відносин між західним світом і Росією. Однак цей прогрес частково буде залежати від того, чи вважає Путін Захід єдиним, і чи сприймає він Трампа як політика, який говорить від його імені, пишуть Деніс Корбі, Вільям Кортні та Кеннет Яловіц у спільній статті "Єдність Заходу – найкращий варіант для переговорів з Росією" для The American Interest.

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Путін, ймовірно, вважає свідченням наявності розбіжностей між Америкою і Європою той факт, що Трамп відмовився підтримати комюніке саміту групи G-7, що проходив 8 червня, а також його критику федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших лідерів. Європейців непокоїть критика Трампа на адресу НАТО, Європейського Союзу та Світової організації торгівлі (СОТ), а також те, що ця критика може означати для майбутнього саміту НАТО. А глава Кремля, у свою чергу, може використати тимчасову трансатлантичну кризу у своїх спробах розколоти Захід та домогтися поступок від лідера США, зокрема, в ослабленні санкцій, зазначається у публікації.

Сполучені Штати та Росія мають глибокі розбіжності з кількох головних питань, включаючи війну в Сирії і втручання в американські вибори 2016 року. Однак важливіше значення для Заходу мають його дії, спрямовані на те, щоб перешкодити Москві використовувати примус для створення своєї сфери впливу у пострадянському просторі, зауважують автори.

Насправді, російські вторгнення і військова окупація частини території України та Грузії є основними причинами погіршення відносин Росії із Заходом. Ці кризи повинні отримати пріоритетну увагу на саміті Трампа і Путіна, однак ризик можливого використання Кремлем сили проти інших своїх сусідів теж заслуговують обговорення. Президент США може схилити главу РФ до прояву більшої стриманості і надати своїм дипломатам більше можливостей для вирішення цих конфліктів,

– розмірковують аналітики.

Це важливо для Америки тому, що ЄС та європейська безпека зачіпають життєво важливі інтереси Сполучених Штатів, а російська агресія в Грузії й Україні підірвала структури миру в Європі, створені після закінчення холодної війни. В результаті виникло занепокоєння, що Москва може використовувати силу в інших місцях проти своїх сусідів. Західні санкції, ймовірно, будуть діяти доти, поки Росія не виведе свої війська з України. Якщо Москва ще раз вчинить агресивні дії проти когось зі своїх сусідів, то Захід може відповісти за допомогою скоординованих санкцій, йдеться далі.

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Таким чином, Трамп може покращити свої "договірні позиції" на зустрічі з Путіним завдяки зміцненню зв'язків на саміті НАТО – особливо з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Крім того, глава Білого дому може спробувати об'єднати свою політику щодо Росії зі значним двопартійним консенсусом у Конгресі США. Співпраця особливо важлива у питанні про Україну, щодо якого Конгрес і ключові американські союзники виявляють серйозну стурбованість. Подібний підхід може допомогти Трампу переконати Путіна в тому, що Захід продовжуватиме активно виступати проти дій, спрямованих на ослаблення європейської безпеки, роблять висновок експерти.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.