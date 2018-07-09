Эксперты объяснили, что может усилить позиции Трампа на встрече с Путиным

На саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля, лидеры должны обсудить приоритеты и разработать четкую политику, особенно в отношении российской агрессии в Украине и Грузии. При отсутствии такой позиции "расклад карт" у Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным может быть ослаблен.

Американо-российский саммит, если он будет соответствующим образом подготовлен и проведен, может послужить основой для улучшения напряженных отношений между западным миром и Россией. Однако этот прогресс частично будет зависеть от того, считает ли Путин Запад единым, и воспринимает ли он Трампа как политика, который говорит от его имени, пишут Денис Корби, Уильям Кортни и Кеннет Яловиц в совместной статье "Единство Запада – лучший вариант для переговоров с Россией" для The American Interest.

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Путин, вероятно, считает свидетельством наличия разногласий между Америкой и Европой тот факт, что Трамп отказался поддержать коммюнике саммита группы G-7, который проходил 8 июня, а также его критику федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других лидеров. Европейцев беспокоит критика Трампа в адрес НАТО, Европейского Союза и Всемирной торговой организации (ВТО), а также то, что эта критика может означать для будущего саммита НАТО. А глава Кремля, в свою очередь, может использовать временный трансатлантический кризис в своих попытках расколоть Запад и добиться уступок от лидера США, в частности, в ослаблении санкций, отмечается в публикации.

Соединенные Штаты и Россия имеют глубокие разногласия по нескольким главным вопросам, включая войну в Сирии и вмешательство в американские выборы 2016 года. Однако важное значение для Запада имеют его действия, направленные на то, чтобы помешать Москве использовать принуждение для создания своей сферы влияния на постсоветском пространстве, отмечают авторы.

На самом деле, российские вторжения и военная оккупация части территории Украины и Грузии являются основными причинами ухудшения отношений России с Западом. Эти кризисы должны получить приоритетное внимание на саммите Трампа и Путина, однако риск возможного использования Кремлем силы против других своих соседей тоже заслуживают обсуждения. Президент США может склонить главу РФ к проявлению большей сдержанности и предоставить своим дипломатам больше возможностей для решения этих конфликтов,

– рассуждают аналитики.

Это важно для Америки, что ЕС и европейская безопасность затрагивают жизненно важные интересы Соединенных Штатов, а российская агрессия в Грузии и Украине подорвала структуры мира в Европе, созданные после окончания холодной войны. В результате возникло беспокойство, что Москва может использовать силу в других местах против своих соседей. Западные санкции, вероятно, будут действовать до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины. Если Москва еще раз совершит агрессивные действия против кого-то из своих соседей, то Запад может ответить с помощью скоординированных санкций, говорится далее.

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Таким образом, Трамп может улучшить свои "договорные позиции" на встрече с Путиным благодаря укреплению связей на саммите НАТО – особенно с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, глава Белого дома может попытаться объединить свою политику в отношении России со значительным двухпартийным консенсусом в Конгрессе США. Сотрудничество особенно важно в вопросе об Украине, по которому Конгресс и ключевые американские союзники проявляют серьезную обеспокоенность. Подобный подход может помочь Трампу убедить Путина в том, что Запад будет продолжать активно выступать против действий, направленных на ослабление европейской безопасности, делают вывод эксперты.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.