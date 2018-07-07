Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения

В НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, что президент США Дональд Трамп может достичь договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным в обход Альянса.

Такую позицию в интервью изданиям Funke заявил координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, информирует Reuters.

Читайте также: "Россия – агрессор": Трампу дали важные советы перед встречей с Путиным

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирована на 16 июля в Хельсинки.

В Берлине уже выразили беспокойство по поводу того, что страны НАТО не были привлечены к планированию этого важного события.

Мы в Альянсе чувствуем большое беспокойство по поводу договоренностей, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным,

– откровенно заявил Байер.

Он напомнил, что по подобному сценарию события разворачивались перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", – отметил Петер Байер.

К слову, на период встречи Трампа и Путина Финляндия планирует временно вернуться к проверке на границах с другими странами ЕС.