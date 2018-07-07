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Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения

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Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки
Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки / Getty images

В НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, что президент США Дональд Трамп может достичь договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным в обход Альянса.

Такую позицию в интервью изданиям Funke заявил координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, информирует Reuters.

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Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирована на 16 июля в Хельсинки.

В Берлине уже выразили беспокойство по поводу того, что страны НАТО не были привлечены к планированию этого важного события.

Мы в Альянсе чувствуем большое беспокойство по поводу договоренностей, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным,
– откровенно заявил Байер.

Он напомнил, что по подобному сценарию события разворачивались перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", – отметил Петер Байер.

К слову, на период встречи Трампа и Путина Финляндия планирует временно вернуться к проверке на границах с другими странами ЕС.

Теги: Новости политики Финляндия Развод Путина Дональд Трамп НАТО
Источник: 24 Канал
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