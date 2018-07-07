Зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі: у НАТО озвучили свої побоювання

У НАТО висловлюють стурбованість з приводу того, що президент США Дональд Трамп може досягти домовленостей з російським президентом Володимиром Путіним в обхід Альянсу.

Таку позицію інтерв'ю виданням Funke заявив координатор правлячої коаліції Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр, інформує Reuters.

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Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним запланована на 16 липня у Гельсінкі.

У Берліні уже висловили занепокоєння з приводу того, що країни НАТО не були залучені до планування цієї важливої події.

Ми в Альянсі відчуваємо велике занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнуті на зустрічі Трампом і Путіним,

– відверто заявив Байєр.

Він нагадав, що за подібним сценарієм події розгортались перед зустріччю Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка відбулась 12 червня у Сінгапурі.

"Кім лише роздавав обіцянки. Ми не знаємо, чи дійсно він зупинив процес збагачення урану. Тільки Трамп заявив, що саміт був успішним", – зауважив Петер Байєр.

До слова, через зустріч Трампа і Путіна Фінляндія планує тимчасово повернутися до перевірки на кордонах з іншими країнами ЄС.