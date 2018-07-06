"Росія – агресор": Трампу дали важливі поради перед зустріччю з Путіним

Впливова аналітична установа The Heritage Foundation оприлюднила найбільш важливі пункти для адміністрації Президента США Дональда Трампа перед тим, як він поїде до Європи.

Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційній сторінці організації у Twitter.

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Ці поради адресовані президенту США напередодні його робочої поїздки до Європи, де Трамп візьме участь у саміті НАТО та проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Речі, які слід пам'ятати перед візитом Дональда Трампа до Європи: Росія агресор, Україна-жертва. Крим належить Україні. НАТО і американські війська в Європі служать на користь наших національних інтересів. Європейці повинні витрачати більше на оборону. Діяльність Путіна свідчить, що йому неможна довіряти,

– йдеться в повідомленні.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:



-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted — Heritage Foundation (@Heritage) 5 июля 2018 г.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.