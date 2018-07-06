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"Росія – агресор": Трампу дали важливі поради перед зустріччю з Путіним

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Трампу дали поради перед поїздкою в Європу
Трампу дали поради перед поїздкою в Європу / Фото з відкритих джерел

Впливова аналітична установа The Heritage Foundation оприлюднила найбільш важливі пункти для адміністрації Президента США Дональда Трампа перед тим, як він поїде до Європи.

Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційній сторінці організації у Twitter.

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Ці поради адресовані президенту США напередодні його робочої поїздки до Європи, де Трамп візьме участь у саміті НАТО та проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. 

Речі, які слід пам'ятати перед візитом Дональда Трампа до Європи: Росія агресор, Україна-жертва. Крим належить Україні. НАТО і американські війська в Європі служать на користь наших національних інтересів. Європейці повинні витрачати більше на оборону. Діяльність Путіна свідчить, що йому неможна довіряти,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

 

Теги: Новини політики Європа Новини США Дональд Трамп Володимир Путін НАТО
Джерело: 24 Канал
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