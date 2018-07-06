"Россия – агрессор": Трампу дали важные советы перед встречей с Путиным
Влиятельное аналитическое учреждение The Heritage Foundation обнародовало наиболее важные пункты для администрации президента США Дональда Трампа перед тем, как он поедет в Европу.
Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице организации в Twitter.
Читайте также: Польское издание назвало четыре сценария встречи Трампа и Путина
Эти советы адресованы президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Вещи, которые следует помнить перед визитом Дональда Трампа в Европу: Россия агрессор, Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. НАТО и американские войска в Европе служат на пользу наших национальных интересов. Европейцы должны тратить больше на оборону. Деятельность Путина свидетельствует, что ему нельзя доверять,
– говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.