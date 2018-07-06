"Россия – агрессор": Трампу дали важные советы перед встречей с Путиным

Влиятельное аналитическое учреждение The Heritage Foundation обнародовало наиболее важные пункты для администрации президента США Дональда Трампа перед тем, как он поедет в Европу.

Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице организации в Twitter.

Читайте также: Польское издание назвало четыре сценария встречи Трампа и Путина

Эти советы адресованы президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Вещи, которые следует помнить перед визитом Дональда Трампа в Европу: Россия агрессор, Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. НАТО и американские войска в Европе служат на пользу наших национальных интересов. Европейцы должны тратить больше на оборону. Деятельность Путина свидетельствует, что ему нельзя доверять,

– говорится в сообщении.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:



-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted — Heritage Foundation (@Heritage) 5 июля 2018 г.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.