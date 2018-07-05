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Польское издание назвало четыре сценария встречи Трампа и Путина

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Четыре сценария встречи Трампа и Путина
Четыре сценария встречи Трампа и Путина / nova24tv.si

Белый дом и Кремль готовятся к саммиту Дональда Травма и Владимира Путина, который предварительно запланирован на 16 июля в Хельсинки.

По мнению журналиста польского издания Defence24.pl Яцека Раубо, встреча двух лидеров может развиться по четырем вероятным сценариям. Автор статьи описывает каждый из них.

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Так, Путин и Трамп на саммите в Хельсинки могут поставить на первое место вопросы внутренней политики. В таком случае два лидера развернут после встречи стратегическую информационную кампанию, предполагает корреспондент. Для Дональда Трампа это мероприятие станет козырем, который он сможет использовать в спорах с НАТО и торговых переговорах с ЕС (в первую очередь Германией), а для россиян – кульминацией опасной игры, которую они начали с военных действий в Грузии и Украине, впоследствии вмешавшись в гражданскую войну в Сирии, напоминает Раубо. Москва покажет, что Вашингтон согласился вернуться к формату, при котором международные отношения выстраиваются на встречах такого рода. При этом сценарии не стоит ожидать принятия переломных решений, соглашений и других долгосрочных договоренностей, говорится в публикации.

Второй сценарий предусматривает точечные сделки, несмотря на которые общий фон американо-российских контактов останется конфронтационным. Обе страны достигнут договоренностей по отдельным вопросам в определенных сферах, но признают, что их основные интересы в Европе расходятся, как это было в эпоху холодной войны. Воплотить в жизнь такую стратегию будет проще, придя к согласию по вопросам Сирии и Ирана. Вашингтон может позволить Москве оставить в Дамаске ее назначенцев (не обязательно Асада), настояв, чтобы Кремль предоставил США и их союзникам больше свободы в действиях относительно Ирана. У Европы сохранился бы статус-кво, а за ее пределами россияне и американцы начали бы взаимодействие, рассуждает автор материала.

Третий сценарий, в отличие от второго, может предполагать далеко идущие уступки со стороны США на тех направлениях, которые считались стратегическими. Речь идет о санкциях в отношении России, присутствии войск в Восточной и Центральной Европе или распределении сфер влияния за пределами европейского континента,
– объясняет польский журналист.

Четвертый сценарий, по мнению Раубо, является наиболее опасным: он подразумевает создание нового формата глобальных отношений, который опирается на двустороннее российско-американское соглашение. Почвой для его появления готовят как действия администрации Трампа (встреча "Большой семерки", торговые споры с ЕС, кризис вокруг темы выделения 2% ВВП на оборону в рамках НАТО), так и России (применение силы для передвижения границ, поддержка сирийского режима, проведение секретных операций на территории третьих стран). Сама встреча в Хельсинки может не носить переломный характер, но она станет первым шагом к новым договоренностям, которые создадут схему, позволяющую не учитывать интересы бывших партнеров США. К тому же, может возрасти вероятность новых агрессивных действий со стороны России на тех направлениях, на которых ей это позволит администрация Трампа, делает вывод автор.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Европа Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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