В Брюсселе начались протесты против участия Трампа в саммите НАТО

Европейские активисты протестуют против предстоящего участия президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который пройдет в столице Бельгии 11-12 июля.

Об этом сообщает АР.

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Активисты, которые выступают за закрытие угольных и атомных станций, прекращение расизма и сексизма, и прекращение мер строгой экономии, присоединились к субботнему протесту.

Акция "Трампу здесь не рады" и концерт происходит в то время, как мировые лидеры готовятся встретиться в штаб-квартире НАТО с Дональдом Трампом.

Протестующие требуют сократить военные расходы и выделять больше государственных средств на школы и возобновляемую энергетику.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией, не является позицией Соединенных Штатов.