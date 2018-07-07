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У Брюсселі розпочались протести проти участі Трампа у саміті НАТО

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Протести проти Трампа
Протести проти Трампа / politeka.net

Європейські активісти протестують проти майбутньої участі президента США Дональда Трампа в саміті НАТО, що пройде в столиці Бельгії 11-12 липня.

Про це повідомляє АР.

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Активісти, які виступають за закриття вугільних і атомних станцій, припинення расизму і сексизму та припинення заходів суворої економії, приєдналися до суботнього протесту.

Акція "Трампу тут не раді" та концерт відбувається в той час, як світові лідери готуються зустрітися у штаб-квартирі НАТО з Дональдом Трампом.

Протестувальники вимагають зменшити військові витрати і виділяти більше державних коштів на школи та відновлювальну енергетику.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики НАТО Дональд Трамп протести Бельгія
Джерело: 24 Канал
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