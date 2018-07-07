Наслідки розмов Трампа по особистому телефону непокоять його адміністрацію

Одразу після інавгурації очільник Білого дому роздав номер свого особистого телефону світовим лідерам. Співробітники білого дому змушені були документувати факти розмов президента з його спогадів.

Про це повідомила WP.

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Згідно правил, усі телефонні розмови президента США з лідерами плануються завчасно. Готується сценарій, проводяться необхідні консультації, а під час самого дзвінка біля президента перебувають радники та співробітники, які готові в будь-який момент надати потрібну президенту інформацію.

Надалі розмови розшифровуються, а їх результати оприлюднюються.

Дональд Трамп не притримується цих правил і може провести розмову напряму використовуючи свій особистий мобільний телефон. При цьому звіт розмови базується на переповіданні інформації президентом.

Так, у квітні Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Співробітники Білого дому не знали про це і для них було сюрпризом опубліковане канадськими чиновниками резюме розмови.

В ході розмови Трюдо висловлював незгоду з заявами Трампа та його адміністрації про торговий дисбаланс між США та Канадою. Всі аргументи сторін довелося зазначати виключно зі спогадів Трампа.

Після цього інциденту чиновники стали наполягати на дотриманні Дональдом Трампом федерального закону. Усі майбутні розмови президента повинні бути проведені у ситуаційній кімнаті з використанням обладнання для звукозапису.