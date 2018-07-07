18:09
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ
Вєсті Кремля
21:57, 6 июля
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, 6 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Последствия разговоров Трампа по личному телефону беспокоят его администрацию

205 Читати новину українською
Личные разговоры Трампа беспокоят сотрудников Белого дома
Личные разговоры Трампа беспокоят сотрудников Белого дома

Сразу после инаугурации глава Белого дома раздал номер своего личного телефона мировым лидерам. Сотрудники белого дома вынуждены были документировать факты разговоров президента из его воспоминаний.

Об этом сообщила WP.

Читайте также: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения

Согласно правилам, все телефонные разговоры президента США с лидерами планируются заранее. Готовится сценарий, проводятся необходимые консультации, а во время самого звонка у президента находятся советники и сотрудники, которые готовы в любой момент предоставить нужную президенту информацию.

В дальнейшем разговоры расшифровываются, а их результаты публикуются.

Дональд Трамп не придерживается этих правил и может поговорить напрямую используя свой личный мобильный телефон. При этом отчет разговора базируется на пересказе информации президентом.

Так, в апреле Трамп имел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома не знали об этом и для них было сюрпризом опубликованное канадскими чиновниками резюме разговора.

В ходе разговора Трюдо выражал несогласие с заявлениями Трампа и его администрации о торговом дисбалансе между США и Канадой. Все аргументы сторон пришлось отмечать исключительно из воспоминаний Трампа.

После этого инцидента чиновники стали настаивать на соблюдении Дональдом Трампом федерального закона. Все будущие разговоры президента должны быть проведены в ситуационной комнате с использованием оборудования для звукозаписи.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук