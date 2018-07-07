Последствия разговоров Трампа по личному телефону беспокоят его администрацию

Сразу после инаугурации глава Белого дома раздал номер своего личного телефона мировым лидерам. Сотрудники белого дома вынуждены были документировать факты разговоров президента из его воспоминаний.

Об этом сообщила WP.

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Согласно правилам, все телефонные разговоры президента США с лидерами планируются заранее. Готовится сценарий, проводятся необходимые консультации, а во время самого звонка у президента находятся советники и сотрудники, которые готовы в любой момент предоставить нужную президенту информацию.



В дальнейшем разговоры расшифровываются, а их результаты публикуются.



Дональд Трамп не придерживается этих правил и может поговорить напрямую используя свой личный мобильный телефон. При этом отчет разговора базируется на пересказе информации президентом.



Так, в апреле Трамп имел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома не знали об этом и для них было сюрпризом опубликованное канадскими чиновниками резюме разговора.



В ходе разговора Трюдо выражал несогласие с заявлениями Трампа и его администрации о торговом дисбалансе между США и Канадой. Все аргументы сторон пришлось отмечать исключительно из воспоминаний Трампа.



После этого инцидента чиновники стали настаивать на соблюдении Дональдом Трампом федерального закона. Все будущие разговоры президента должны быть проведены в ситуационной комнате с использованием оборудования для звукозаписи.