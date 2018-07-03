Трамп "заспамив" країни НАТО різкими листами: пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп написав різкі листи лідерам кількох країн-членів НАТО.

У своїх посланнях американський лідер дорікнув членам Альянсу "надто низькими витратами на оборону" і дорікнув, що США з цього приводу "втрачають терпіння".

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Як пише видання The New York Times, такі листи Дональд Трамп надіслав у червні лідерам Німеччини, Бельгії, Норвегії та Канади.

Дипломатичні джерела видання зазначають, що, за їхньою інформацією, Трамп відправив щонайменше 12 листів із подібним змістом керівникам Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії та Іспанії.

Такий вчинок президента США свідчить про загострення відносин між США та їхніми союзниками напередодні саміту, який запланований на 11-12 липня у Брюсселі.

Листи, надіслані у червні, є ознакою загострення між Трампом і американськими союзниками, у той час коли лідер США очолить зустріч на вищому рівні НАТО наступного тижня в Брюсселі,

– йдеться у матеріалі The New York Times.

У своїх листам Трамп дорікає союзникам, що ті не роблять достатньо для того, "аби розділити тягар колективної оборони".

За даними джерел The New York Times, глава Білого дому особливо різко дорікнув канцлерці Німеччини Ангелі Меркель за те, що "деякі союзники не активізувалися, як було обіцяно".

Незадовго після своєї інавгурації на посаді президента США Дональд Трамп назвав НАТО "застарілою організацією" і заявив, що країни-учасниці не фінансують її належним чином, щоб ефективно боротися з міжнародним тероризмом.



У 2017-му вперше за останні 7 років у НАТО підвищили витрати на оборону.