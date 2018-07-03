16:06
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Трамп "заспамив" країни НАТО різкими листами: пригрозив наслідками

258 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Президент США Дональд Трамп написав різкі листи лідерам кількох країн-членів НАТО.

У своїх посланнях американський лідер дорікнув членам Альянсу "надто низькими витратами на оборону" і дорікнув, що США з цього приводу "втрачають терпіння".

Читайте також: ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі

Як пише видання The New York Times, такі листи Дональд Трамп надіслав у червні лідерам Німеччини, Бельгії, Норвегії та Канади.

Дипломатичні джерела видання зазначають, що, за їхньою інформацією, Трамп відправив щонайменше 12 листів із подібним змістом керівникам Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії та Іспанії.

Такий вчинок президента США свідчить про загострення відносин між США та їхніми союзниками напередодні саміту, який запланований на 11-12 липня у Брюсселі.

Листи, надіслані у червні, є ознакою загострення між Трампом і американськими союзниками, у той час коли лідер США очолить зустріч на вищому рівні НАТО наступного тижня в Брюсселі,
– йдеться у матеріалі The New York Times.

У своїх листам Трамп дорікає союзникам, що ті не роблять достатньо для того, "аби розділити тягар колективної оборони".

За даними джерел The New York Times, глава Білого дому особливо різко дорікнув канцлерці Німеччини Ангелі Меркель за те, що "деякі союзники не активізувалися, як було обіцяно".

Незадовго після своєї інавгурації на посаді президента США Дональд Трамп назвав НАТО "застарілою організацією" і заявив, що країни-учасниці не фінансують її належним чином, щоб ефективно боротися з міжнародним тероризмом.

У 2017-му вперше за останні 7 років у НАТО підвищили витрати на оборону.

Теги: Новини США Новини політики НАТО Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук