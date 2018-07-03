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Трамп "заспамил" страны НАТО резкими письмами: пригрозил последствиями

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам ряда стран-членов НАТО.

В своих посланиях американский лидер упрекнул членов Альянса за "слишком низкие расходы на оборону" и отметил, что США по этому поводу "теряют терпение".

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Как пишет издание The New York Times, такие письма Дональд Трамп прислал в июне лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.

Дипломатические источники издания отмечают, что, по их информации, Трамп отправил минимум 12 писем с подобным содержанием руководителям Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании.

Такой поступок президента США свидетельствует об обострении отношений между США и их союзниками накануне саммита, который запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.

Письма, отправленные в июне, являются признаком обострения между Трампом и американскими союзниками, в то время когда лидер США возглавит встречу на высшем уровне НАТО на следующей неделе в Брюсселе,
– говорится в материале The New York Times.

В своих письмах Трамп упрекает союзников в том, что те не делают достаточно для того, "чтобы разделить бремя коллективной обороны".

По данным источников The New York Times, глава Белого дома особенно резко упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что "некоторые союзники не активизировались, как было обещано".

Вскоре после своей инаугурации на посту президента США Дональд Трамп назвал НАТО "устаревшей организацией" и заявил, что страны-участницы не финансируют ее должным образом, чтобы эффективно бороться с международным терроризмом.

В 2017 году, впервые за последние 7 лет, в НАТО повысили расходы на оборону.

Теги: Дональд Трамп Новости политики НАТО Новости США
Источник: 24 Канал
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