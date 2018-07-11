Путин уже победил, – эксперт о предстоящей встрече главы Кремля с Трампом

Тот факт, что первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на высшем уровне вообще состоится, позволяет главе Кремля показать себя перед россиянами как незаменимого для президента США в решении мировых кризисов.

Об этом в статье для Time пишет старший аналитик по вопросам России в международной неправительственной организации Crisis Group Анна Арутюнян.

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Автор статьи называет саммит двух президентов "соревнованием в театрализованной демонстрации власти, которое Путин, наверное, уже выиграл".

Московские внешнеполитические советники считают, что Путин вряд ли добьется уступок от Трампа. В частной переписке они опровергают слухи о прорыве в крымском вопросе, как и о том, что Трамп пообещал любую серьезную поддержку в возвращении России в состав G8, или что президенты заключат долгосрочное соглашение по Сирии,

– говорится в статье.

К тому же, Россия и США имеют диаметрально противоположные взгляды на Украину и, безусловно, на то, что Кремль искренне считает своим суверенным правом диктовать условия своей исторической сфере влияния, продолжает Арутюнян.

"Сейчас мало шансов и на то, что два президента заключат важное соглашение по Сирии", – рассуждает она.

В то же время, каких-то договоренностей все же удастся достичь, например, о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, предполагает Арутюнян. Но подобные соглашения могут быть своего рода символическими, "они позволяют Путину выглядеть миротворцем, не прилагая особых усилий", делает вывод автор материала.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.