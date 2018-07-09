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Трамп может пойти на большие уступки Путину в обмен на что-то совсем незначительное, – журналист

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Путин может предложить Трампу только "несимметричное соглашение"
Путин может предложить Трампу только "несимметричное соглашение" / Al Jazeera

Для главы Кремля Владимира Путина встреча с президентом Америки Дональдом Трампом является ключевым элементом его внутриполитической стратегии, так как благодаря саммиту с лидером США он сможет доказать, что имеет право в дальнейшем управлять Россией. Между тем для Соединенных Штатов преимущества этой встречи не так понятны.

Об этом в статье для  The Washington Post пишет американская писательница и журналистка Энн Эплбаум.

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Автор публикации уточняет, что сейчас ходит множество слухов относительно того, какого рода соглашение между Трампом и Путиным может обсуждаться на этой встрече. В некоторых версиях фигурирует Украина. Президент США и его советник по вопросам национальной безопасности намекали на то, что, возможно, будет обсуждаться вопрос о признании законности оккупации Крыма Россией. По другой версии, описанной в Washington Post, Трамп может уступить Сирию, бросить там американских союзников и позволить клиенту России – диктатору Башару Асаду – восстановить контроль над всей территорией страны, убив заодно много мирных жителей.

"В обоих случаях непонятно, что США получат в обмен на такие уступки. Согласно одной из версий, Путин пообещает вывести с востока Украины российские войска, чье присутствие там он продолжает отрицать. Согласно другой версии, Путин пообещает каким-то образом сдержать Иран – страну, с которой он установил союзнические отношения в рамках сирийского конфликта", – объясняет Эплбаум.

"Однако все эти соглашения, как и соглашение, заключенное после Второй мировой войны в 1945 году между США, Британией и СССР в Ялте, некоторые решения которого привели к советизации Восточной и Центральной Европы, содержат в себе один фатальный недостаток: они основываются на обещаниях российского лидера, который еще ни разу ни в Сирии, ни в Украине, ни где-нибудь еще – не сдержал своего слова, акцентирует внимание журналистка. Так, в Украине он продолжает спонсировать сепаратистов, которые продолжают вести незаконную войну на востоке страны, в Сирии он неоднократно нарушал обещания снять осаду, позволить осуществить доставку гуманитарной помощи и добиться деэскалации конфликта, и ни разу за это не поплатился", – продолжает она.

И в Украине, и в Сирии ситуация довольно странная: США, теоретически до сих пор остаются сильнейшей державой в мире, очевидно, ведут переговоры, в рамках которых они предлагают очень много в обмен на что-то совсем незначительное. Единственным объяснением готовности Америки заключить такое несимметричное соглашение является сам Трамп,
– делает вывод Эплбаум.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Война на Донбассе Новости США Война в Сирии История
Источник: 24 Канал
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