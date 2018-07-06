Путин готовит сделку, которой Трамп будет хвастаться после саммита, – Bloomberg

Кремлевские чиновники ведут напряженные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить как минимум одну сделку, которая позволит Дональду Трампу представить его встречу с Владимиром Путиным как триумф, оправдывая шаги по восстановлению отношений с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание со ссылкой на анонимный источник, Путин изучил встречу Трампа с Ким Чен Ыном, на которой президент США неожиданно объявил об отмене учений с Южной Кореей, и решил вести переговоры лично. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что два президента могут встретиться без помощников, как было на встрече главы Белого дома и лидера КНДР. Посол США в России Джон Гантсман также подтвердил, что планируется встреча "один на один", говорится в статье.

Высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что в списке вопросов, подготовленных к встрече, лидирует вопрос о роли Ирана в Сирии, который Москва параллельно обсуждает с Тегераном. По словам двух кремлевских советников, Путин по сути согласился с США и Израилем, которые требуют, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии держались как можно дальше от израильской границы, а впоследствии их заменили войска, лояльные к правительству в Дамаске, отмечают авторы публикации.

К тому же, советник по национальной безопасности Джон Болтон, который встречался с президентом России для подготовки почвы к саммиту, сообщил CBS News, что "стратегической проблемой" в Сирии является больше не диктатор Башар Асад, а Иран

Но неизвестно, сможет ли Путин воплотить в жизнь любую сделку, что касается действий Ирана в Сирии, даже если предложит ввести войска для стабилизации обсуждаемых приграничных районов. Это, в свою очередь, усиливает беспокойство в Вашингтоне и среди союзников США в Европе, которые опасаются, что Трамп может объявить встречу в Хельсинки прорывом, не достигнув каких-либо реальных уступок от Путина – "24"),

– делает вывод издание.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.