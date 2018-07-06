Трамп надеется получить согласие администрации на "маленькую победоносную войну", – Яковина

По данным источников агентства The Associated Press, с самого начала своего президентства Дональд Трамп пытался организовать военное вторжение в Венесуэлу. Сразу несколько приближенных Трампа рассказали, что он просто требовал объяснить ему во всех подробностях, почему США не могут напасть на Венесуэлу, оккупировать ее и поменять там режим.

По мнению действующего американского президента, ничего особо страшного в этом не было, говорит международный обозреватель Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

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"Логика у Трампа такова: американские войска участвуют в боевых действиях по всему миру, иногда – очень далего от родных берегов. Например, в Сирии. Так почему же нельзя их применить ради доброго дела в почти соседней для США Венесуэле?" – пояснил Яковина.

И журналист убежден, что интересно в этой истории не то, что Трампа заинтересовала возможность вторжения в Венесуэлу, а то, что он много месяцев подряд продвигал эту тему, надеясь получить согласие администрации на маленькую победоносную войну.

Он только недавно немного успокоился, когда начались серьезные переговоры с Ким Чен Ыном. Сейчас президент США отвлекся на этот сюжет. Но очень сложно сказать, полностью ли отказался от идеи напасть на Венесуэлу,

– сказал он.

Важно еще и вот что: Трамп одновременно хочет вернуть на родину американские войска из Европы и с Ближнего Востока. А вот, по словам Яковины, это уже полностью отвечает интересам Владимира Путина.

"Он очень хочет, чтобы военный союз между США и Европой был расторгнут. Кроме того, Кремль не против, чтобы американцы ушли из Сирии и Ирака, где у Москвы свои интересы", – считает журналист.

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Более того, война против Венесуэлы тоже может оказаться на руку Путину. Во-первых, Венесуэла – крупнейший экспортер нефти. Если она даже на время уйдет с мирового рынка, цены на нефть и газ резко вырастут. А во-вторых, такая война отвечала бы главной, стратегической внешнеполитической задаче Путина, который хочет отомстить Западу вообще и Америке, в первую очередь, за развал Советского Союза.

Помните, Путин этот развал назвал главной геополитической катастрофой XX века? Для него это личный вопрос. Так вот: в отместку ему нужно разрушить американские и европейские союзы, подорвать ценности Запада и лишить его морального превосходства над другим, не слишком демократическим миром,

– отметил Яковина.

В этом смысле нападение США на Венесуэлу – это то, что нужно. Вся Латинская Америка сразу начнет ненавидеть Вашингтон. Либеральные европейцы тоже от него отвернутся. В самой Америке начнутся антивоенные демонстрации и марши, которые расшатывают стабильность страны. Бюджет США будет вынужден тратить колоссальные деньги на военные расходы, но при этом все на годы забудут о возможном сотрудничестве Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года.

Видео полного выпуска "Безумного мира" за 6 июля 2018