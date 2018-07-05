Путин попытается перехитрить Трампа с помощью фальшивых уступок, – обозреватель The Guardian

В Хельсинки Путин применит весь свой арсенал приемов и навыков, который он приобрел во время службы в КГБ, чтобы обыграть Дональда Трампа. Глава Кремля с легкостью извлечет выгоду из невежества, тщеславия и самодовольства лидера США.

Об этом в своей колонке на The Guardian пишет политический обозреватель Натали Нугайрид.

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Европейские союзники США замерли в напряженном ожидании нового наступления на тот послевоенный порядок, который они так отчаянно пытаются спасти, а именно – на европейскую архитектуру безопасности, Европейский союз и либеральную демократию. Трамп встретится с Путиным спустя всего несколько дней после саммита НАТО, который, как предполагается, будет очень сложным, и его визита в Великобританию, где практически наверняка пройдут массовые уличные протесты, замечает автор публикации.

Присутствие в Белом доме такого лидера США, который постоянно критикует союзников с ЕС, выражает сомнения в целесообразности существования НАТО, бросается с обвинениями в адрес Ангелы Меркель – это настоящий подарок небес для Путина,

– констатирует журналистка.

Больше всего европейцев волнует то, что Трамп может заявить, что он хочет положить конец военным учениям, проводимым совместно с европейскими союзниками США, продолжает Нугайрид.

"Существует вероятность повторения сценария корейского саммита, и Трамп вполне может вспомнить об уходе американских военных из Европы. Именно это больше всего беспокоит всех в НАТО", – комментирует Томаш Валашек, бывший посол в НАТО, который сейчас возглавляет Европейский центр Карнеги.

Поэтому сказать, что встреча в Хельсинки не будет встречей на равных – не сказать ничего. Путин возглавляет строго контролируемую систему власти в Москве, своего рода милитаристскую автократию. Трампа теоретически сдерживает Конгресс (например, в вопросе антироссийских санкций, которые президент не может отменить по своему усмотрению). У Путина также есть большой опыт общения с американскими президентами, которые пытались наладить двусторонние отношения с Москвой и которые позже неизменно обнаруживали, что Кремлю выгодна конфронтация с США, которую он использует для достижения своих внутриполитических целей. Главе Кремля вряд ли нужно шоу вокруг Чемпионата мира по футболу для того, чтобы знать, что он уже берет верх с большим преимуществом. Он попытается перехитрить Трампа с помощью фальшивых уступок – например, пустых обещаний, что Москва сдержит региональные амбиции Ирана, говорится в публикации.

"Россия больше не сверхдержава. Ее стагнирующая экономика не превышает размеров экономики Италии. Социальное расслоение в стране достигло рекордного уровня, и там наблюдается рост общественного недовольства. Военный бюджет РФ в разы меньше американского. Умные, хорошо образованные россияне массово покидают страну – как и российский капитал. Однако военные кампании в Украине и на Ближнем Востоке помогли Путину справиться с тем недовольством, которое россияне испытывают в связи с его неспособностью модернизировать страну. А факт того, что саммит с президентом США вообще произойдет – это уже большая победа для Путина. Нет ничего, что приносило бы Путину больше удовольствия, чем событие, которое создает впечатление, что Америка и Россия снова вместе определяют курс международной политики, как это было во времена холодной войны. Хельсинки – со всем тем историческим символизмом, который окружает столицу Финляндии – позволит главе Кремля достичь этой цели", – делает вывод Нугайрид.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина про его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.